MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG angesichts gesenkter Auftragsziele für die Digitalisierungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Knut Woller zeigt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überrascht von den Argumenten für die Kürzung der Spartenprognose. Berichte anderer Unternehmen hätten bislang darauf hingedeutet, dass sich die Softwareausgaben im zweiten Quartal bisher gut entwickelt haben. Es sei daher nicht auszuschließen, dass bei der Software AG auch interne Gründe eine Rolle gespielt hätten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

