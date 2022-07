Aus den Morning News der Wiener Privatbank: In dem schwachen internationalen Börsenumfeld musste auch der ATX erneut abgeben, der österreichische Leitindex verbuchte ein Minus von 1,4%. Überraschend schwach ausgefallenen Quartalsberichte der US-Finanzhäuser Morgan Stanley und JPMorgan verstärkten im Verlauf die negative Tendenz an den Finanzmärkten. Zudem stiegen die veröffentlichten US-Erzeugerpreise für Juni deutlicher an, als Volkswirte im Vorfeld erwartet hatten, und verschärften damit den rasanten Preisdruck in den Vereinigten Staaten. Am Markt wird nun eine sehr starke US-Leitzinserhöhung im Juli erwartet, um die Inflationsentwicklung einzubremsen, dieser und weitere mögliche Schritte könnten aber zu einer deutlichen ...

