Chinas Wirtschaft wächst deutlich langsamer als erwartet

Das Wirtschaftswachstum in China ist im zweiten Quartal wegen der strengen Covid-19-Lockdowns deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Wie aus den Daten des nationalen Statistikamtes hervorgeht, lag das Plus von April bis Ende Juni bei 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Volkswirte hatten mit einem BIP-Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum ersten Quartal schrumpfte die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal sogar um 2,6 Prozent. Das ist der erste Rückgang gegenüber einem Vorquartal seit dem ersten Quartal 2020.

China verzeichnet Zuwächse bei Industrieproduktion und Einzelhandel

Die chinesische Wirtschaft ist in wichtigen Bereichen im zweiten Quartal gewachsen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen vergangenen Monat um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und erholten sich damit von einem Rückgang um 6,7 Prozent im Mai. Die befragten Ökonomen hatten mit einem Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 1,0 Prozent gerechnet. Die Industrieproduktion stieg den weiteren Angaben zufolge um 3,9 Prozent und beschleunigte sich damit gegenüber dem Wachstum von 0,7 Prozent im Mai. Das Ergebnis lag jedoch unter dem Anstieg von 4,4 Prozent, den die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartet hatten.

Chinas Häuserpreise fallen auch im Juni

Der Preisrückgang bei den chinesischen Eigenheimen hat sich auch im Juni fortgesetzt. Nach Berechnungen des Wall Street Journal, die sich auf Daten des chinesischen Statistikamtes vom Freitag stützen, fielen die durchschnittlichen Preise für neue Häuser in 70 Großstädten im Juni um 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Rückgang von 0,79 Prozent im Mai. Unterdessen meldeten weniger chinesische Städte ein Preiswachstum auf Jahressicht.

Italiens Präsident Mattarella lehnt Rücktritt von Regierungschef Draghi ab

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Mario Draghi abgelehnt. Mattarella habe "den Rücktritt nicht akzeptiert und den Ministerpräsidenten aufgefordert, eine Erklärung vor dem Parlament abzugeben", teilte der Präsidentenplast am Donnerstagabend mit. Nach dem Boykott einer Vertrauensabstimmung im Senat durch die Fünf-Sterne-Regierung hatte Draghi erklärt, die Voraussetzungen für eine Fortführung der Regierungskoalition seien "nicht mehr gegeben".

Saudi-Arabien öffnet Luftraum für "alle Fluggesellschaften"

Vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien öffnet das Königreich seinen Luftraum für "alle Fluggesellschaften" und geht damit einen Schritt auf Israel zu. Die zivile Luftfahrtbehörde Saudi-Arabiens erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, der Luftraum werde "für alle Fluggesellschaften geöffnet, die die Anforderungen der Behörde für einen Überflug erfüllen". Die Maßnahme ermöglicht einen Überflug für Flugzeuge von und nach Israel - und wurde von Biden als "historische Entscheidung" gewürdigt.

Rücktritt von Sri Lankas Präsident Rajapaksa in Kraft getreten

Der Rücktritt des vor Massenprotesten ins Ausland geflohenen Präsidenten Sri Lankas, Gotabaya Rajapaksa, ist in Kraft getreten. "Gotabaya ist rechtskräftig zurückgetreten", sagte Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardana am Freitag zu Journalisten. "Ich nehme den Rücktritt an." Rajapaksa hatte am Donnerstag von Singapur aus seinen Amtsverzicht erklärt. Sein Rücktritt ist der erste eines sri-lankischen Präsidenten seit Einführung eines präsidentiellen Regierungssystems in dem Land im Jahr 1978.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Juni 26,09 Mrd USD

Indonesien Importe Juni 21,00 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Juni Überschuss 5,09 Mrd USD (PROG Überschuss 3,48 Mrd USD)

