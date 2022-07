Der britische Energieriese BP trennt sich weiter von diversen eher "schmutzigen" Geschäften wie nun etwa einem Ölsandprojekt in Kanada. Stattdessen investiert der Konzern nun im Westen Australiens in den Umbau einer großen Raffinerie. Denn dort soll ab dem Jahre 2025 nachhaltiges Flugbenzin, SAF, hergestellt werden. In Australien gibt es bisher noch keine SAF-Produktion. Obwohl das Land angesichts des riesigen Potenzials für Erneuerbare Energien dafür eigentlich hervorragend geeignet wäre. Vermutlich ...

