Hamburg (ots) -Heiß aussehen? Auf jeden Fall! Heiß fühlen? Bitte nicht. Im Sommer wünschen wir uns vor allem kühlende Styles. Die Maxime beim Griff in den Kleiderschrank bei heißen Temperaturen lautet meistens: Weniger ist mehr. Aber ist das wirklich die Lösung? Plan Shop weiß: Viel hilft viel - zumindest bei der Frage, mit wie viel Stoff man sich bei Hitze und Sonne umhüllen sollte! Denn viel Stoff schützt den Körper zuverlässig vor Sonnenstrahlung.Und wenn dieser noch weit fallend und aus natürlichen, federleichten und glatten Materialien wie Baumwolle, Leinen oder auch Modal ist, ist auch für eine gute Luftzirkulation gesorgt. Millionen Menschen, die in den Wüstenregionen dieser Erde leben, machen es vor! Sie bedecken ihre Arme und Beine oft mit langen und sogar dunklen Gewändern. Uns wurde beigebracht, dass man in dunklen Farben mehr schwitzt, weil die Farbe das Sonnenlicht aufsaugt... Dabei blocken gerade dunklere Farben, wenn die Kleidung nicht direkt am Körper anliegt, die Sonnen- und UV-Strahlung zuverlässig ab und spenden gleichzeitig Schatten. Weht ein wenig Wind oder bewegt man sich, gibt es unter dem Gewand einen leichten Luftzug, der die Haut zusätzlich kühlt.Mit diesen Sommerkleidern von Plan Shop kommt man garantiert gut und dazu noch stylisch durch den Sommer: https://we.tl/t-hvbg8gcxpt (Bildmaterial honorarfrei abdruckbar). Mit dem Kauf schenkt man nicht nur sich etwas, sondern auch den Produzent:innen von Plan Shop, die für die Herstellung einen fairen Lohn und eine langfristige Zukunftsperspektive erhalten.Als hundertprozentige Tochterfirma von Plan International Deutschland folgt Plan Shop dem Leitsatz "Trade for Peace". Die Herstellung von Kleidung und kunstgewerblichen Produkten unterstützt Plan Shop durch Projekte mit Handelspartnern in den ärmsten Regionen der Welt. Jeder Kauf der handgefertigten Einzelstücke, sorgt somit für ein Stück mehr Bildung, Hoffnung, Gleichberechtigung und Frieden auf der Welt.