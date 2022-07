Frankfurt am Main (ots) -AutomotiveINNOVATIONS Awards 2022: Die Mercedes-Benz Group AG ist 2022 der innovativste Automobilkonzern der Welt - vor Volkswagen und Tesla / VW bei den Volumenmarken an der Spitze, Tesla im Bereich Autonomes Fahren und bei den Connected Services / BYD ist innovationsstärkste Volumenmarke bei den Elektroantrieben / Die innovativsten Zulieferer sind BASF, Hyundai Mobis, Kautex Textron und BoschInnovationen sind der Antrieb der Automobilindustrie. Sie bringen seit jeher Gesellschaft und Industrie voran. Das Center of Automotive Management (CAM) ermittelt bereits seit dem Jahr 2005 herausragende Innovationsleistungen unter Herstellern und Zulieferern im Rahmen der AutomotiveINNOVATIONS Studie. Auf einer breiten Datenbasis von über 1.000 Innovationen jährlich zeichnet das Center of Automotive Management (CAM) gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland seit elf Jahren die innovativsten Konzerne, Marken und Produkte der Automobilbranche aus.Im aktuellen OEM-Ranking gewinnt die Mercedes-Benz Group AG den Titel als innovationsstärkster Automobilkonzern und wird als Marke Mercedes-Benz in weiteren vier Kategorien ausgezeichnet. Mit einem Indexwert von 134 belegt der Stuttgarter Konzern wie zuletzt im Jahr 2019 Rang eins, vor der Volkswagen AG (125) und - mit einigem Abstand - Tesla (87). SAIC (71) als Vorjahres-Fünfter kann sich um einen Platz auf Rang vier als bester chinesischer Konzern verbessern, vor Geely (70). BMW erreicht nach Platz vier im Vorjahr dieses Mal Rang sechs.Ein wichtiger Grund für den Erfolg von Mercedes-Benz ist die mit knapp 50 Prozent höchste Weltneuheitenquote unter den globalen Automobilherstellern. Der Hersteller wird somit seinem Ruf als Pionier der Automobilwelt gerecht. Punkten kann Mercedes-Benz unter anderem im Bereich Elektroantrieb mit dem Mercedes-Benz EQS, der den niedrigsten Verbrauch der BEVs im Segment der Oberklasse aufweist. Im Technologiefeld Connectivity überzeugt Mercedes-Benz mit innovativen Funktionen im Bereich Lichtsysteme und Lenkung, die "over-the-air" aktualisiert werden können.Die Entscheidungsgrundlage für die AutomotiveINNOVATIONS Awards bildet die jährliche Studie auf Basis der Innovationsdatenbank des Center of Automotive Management (CAM). Seit 2005 erhebt das CAM unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Bratzel die Produkt-Innovationen von globalen Automobilkonzernen und bewertet diese nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Für das Jahr 2021 Jahr hat das CAM die Innovationen von 28 globalen Automobilherstellern und Newcomern mit rund 80 Automobilmarken analysiert. Dabei wurden insgesamt 657 einzelne Innovationen bewertet. Unter diesen befinden sich 179 Weltneuheiten. In die Evaluation flossen Kriterien wie Reifegrad, Originalität, Kundennutzen und Innovationsgrad ein.VW bei den Volumen-, Mercedes-Benz bei den Premiummarken vorn, MB EQS gewinnt Modellwertung"Zwar liegen unter den Konzernen mit Mercedes-Benz und VW zwei deutsche Hersteller vorn und sie führen mit ihren Kernmarken auch viele Technologie-Kategorien an. Aber erstmals kommen zwei chinesische Unternehmen unter die Top-5 der Automobilhersteller. Der Bereich der Elektroantriebe wird unter den Volumenmarken ebenfalls von chinesischen Marken wie BYD oder Maxus auf den ersten drei Plätzen geprägt. Dies sind die neuesten Befunde eines seit Jahren fortschreitenden Aufholprozesses von chinesischen Playern bei der Innovationsstärke. Auch in besonders innovativen Segmenten versuchen inzwischen Newcomer wie Xpeng oder Nio, sich mit den deutschen Marken zu messen und haben Tesla als Vorbild, kommentiert Felix Kuhnert, Automotive Leader bei PwC Deutschland."Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor des CAM, sagt: "Neben der Elektromobilität wird ein ständig aktualisierbares Ökosystem von vernetzten Services zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Automobilhersteller. Dazu müssen alle etablierten Hersteller ihre Kernkompetenzen in diesen Zukunftsfeldern massiv erweitern und für ein schnelles Time-to-Market strategische Kooperationen mit relevanten Digital-Playern eingehen."Unter den Volumenherstellern führt wie im Vorjahr VW das Ranking als innovationsstärkste Marke 2022 an, gefolgt von Ford und BYD. Volkswagen punktet insbesondere im Bereich "Autonomes Fahren/ADAS" und demokratisiert Innovationen wie einen adaptiven Abstandstempomat mit Topologie-Funktion oder das Level-2-System "Travel Assist" in der Kleinwagenklasse (Polo) sowie bei kleinen SUVs (Taigo). Im Antriebsbereich baut VW sein Angebot unter anderem mit dem ID.BUZZ aus und verbessert parallel bestehende Modelle, zum Beispiel mit einer höheren Ladeleistung im ID.3 als Weltneuheit im Segment.In der Kategorie "Interface & Connectivity" entscheidet VW das Rennen der Volumenmarken ebenfalls für sich. Als neue Kategorie kommt ab 2022 der Bereich "Connected Services" mit den immer wichtiger werdenden vernetzten Dienstleistungen aus den Bereichen Infotainment, Autonomes Fahren, E-Commerce und vernetzte Finanzdienstleistungen hinzu. Auch hier erzielt die Marke VW Platz eins vor dem chinesischen Newcomer Xpeng, gefolgt von Ford. Das VW-Angebot an Connected Services reicht von einem eigenen Ladenetzwerk (Electrifiy America) über die Freischaltung autonomer Fahrfunktionen bis hin zur Bezahl-Tochter PayByPhone.Unter den Premiummarken hat Mercedes-Benz mit großem Abstand die Nase vorn. Unter die Top-3 in diesem Segment schaffen es außerdem wie im Vorjahr Tesla und BMW. Die Stärken von Mercedes-Benz liegen vor allem im Bereich des Elektroantriebs, aber auch bei Connectivity und innovativen Bedien- und Anzeigekonzepten. Insbesondere der Mercedes-Benz EQS punktet mit vielen Weltneuheiten, etwa dem Hyperscreen mit Force-Feedback-Funktion.So gewinnt der Mercedes-Benz EQS auch den Award als innovationsstärkstes Modell 2022. Auf Rang zwei folgt mit der neuen C-Klasse ebenfalls ein Mercedes-Modell, Platz drei belegt der BMW iX. Der EQS überzeugt als Leuchtturm-Technologieträger in mehreren Bereichen, beim Antrieb etwa neben dem niedrigen Verbrauch auch mit der weltweit zweithöchsten Reichweite im Oberklasse-Segment.Wenig überraschend wird Mercedes-Benz somit auch Premiummarken-Sieger bei den Antrieben. Drei chinesische Unternehmen auf den ersten drei Plätzen des Antriebs-Rankings der Volumenmarken sind allerdings ein Novum in der Geschichte des AutomotiveINNOVATIONS Awards. BYD erzielt den ersten Platz vor Maxus (SAIC-Konzern) und GAC, es folgen Volkswagen und Ford auf Rang vier bzw. fünf. BYD rollt seine innovative "Blade"-Batterie-Technologie mit dem Dolphin in das Kleinwagen-Segment aus und gibt mit der Studie "X Dream Concept" einen Ausblick auf ein besonders reichweitenstarkes und schnell ladendes SUV (145 km in 5 min.).Tesla führend beim Autonomen Fahren und Connected ServicesIm Bereich Autonomes Fahren/ADAS steht dagegen der kalifornische Hersteller Tesla als innovationsstärkste Premiummarke auf Platz eins. Tesla ist Vorreiter beim Autonomen Fahren auf Level 2+, bei dem das Fahrzeug in breiten Anwendungsfeldern wie Highway und Stadtverkehr zwar weitgehend selbständig fahren kann, der Fahrer das System aber permanent überwachen muss. Im Rahmen einer Beta-Version bietet Tesla diese Funktionalität in seinen Modellen (unter anderem Model 3) für eine beschränkte Nutzerzahl bereits an.Tesla wird außerdem Preisträger in der neuen Kategorie "Connected Services", bei der die vernetzten, fahrzeugbezogenen Dienstleistungen im Sinne einer Status-quo-Analyse von 2012 bis 2021 in die Wertung eingehen. Dabei deckt Tesla alle wichtigen Bereiche von den Ladediensten mit dem weltweiten Schnellladenetzwerk der Supercharger über das Infotainment mit der Arcade-Spieleplattform bis zur datenbasierten Kfz-Versicherung mit Echtzeit-Tarifen ab. Weiterhin sind autonome Fahr- und Parkfunktionen bei Tesla bereits OTA-Update-fähig und damit als Dienst verfügbar.Vier Zulieferer mit wegweisenden technologischen Lösungen in den ZukunftsfeldernIm Rahmen dieser Studie wurden auch rund 400 originäre Innovationen von Automobilzulieferern bewertet. Für die herausragendsten Neuerungen werden die AutomotiveINNOVATIONS Awards in vier Kategorien von einer fachkundigen Expertenjury vergeben. Im Bereich der Antriebe konnte sich eine Innovation im Bereich "Zellchemie" von BASF durchsetzen. Hochenergetische HEDTM-NCM-Kathodenmaterialien sorgen für eine höhere Energiedichte und ermöglichen damit verbunden eine höhere Reichweite des Elektroautos und niedrigere Kosten. Hyundai Mobis wird in der Kategorie "Chassis, Karosserie & Exterieur" Preisträger mit dem E-Corner-Modul, das die Lenk-, Brems-, Federungs- und Antriebssysteme kombiniert. Es ermöglicht dank eines variablen Radstands die flexible Nutzung von Plattformen und eine Raddrehung um 90 Grad für das Fahren seitwärts und das Wenden an Ort und Stelle.Kautex-Textron überzeugt mit einem "Allegro Premium" genannten Software-gesteuerten Reinigungssystem für Umgebungs-Sensoren, deren Sauberkeit für assistierte oder autonome Fahraufgaben von essenzieller funktionaler und sicherheitstechnischer Bedeutung ist. Das System erhöht den Kundennutzen von Assistenzsystemen, da es die Verfügbarkeit von Systemen unter schwierigen Wetterbedingungen erhöht. Die Kategorie "Interieur und Interface" wird in diesem Jahr von Bosch mit seinen "Ridecare" Carsharing-Diensten angeführt. Die erste Ridecare-Serienfunktion ist eine Rauch- und Schadenserkennung. Mittels cloudbasierter Datenauswertung und künstlicher Intelligenz erhalten Sharing-Anbieter so transparent und in Echtzeit wichtige Informationen darüber, ob ein Fahrzeug beschädigt ist oder im Innenraum geraucht wurde. 