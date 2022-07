Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX präsentiert sich weiterhin recht volatil. Unter dem Strich standen gestern aber dann erneut ziemlich deutliche Verluste in Höhe von 1,86 Prozent. Damit schloss er bei 12.519 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Homepage im Livestream. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf