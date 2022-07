Im freundlichen Marktumfeld führen Versorgeraktien die Gewinnerlisten an den europäischen Börsen am Freitag an. Auch der schwer in der Krise steckende Gasversorger Uniper kann sich von den jüngsten Tiefs lösen und legt sogar zweistellig zu. Goldman Sachs hat sich nun zur aktuellen Situation beim MDAX-Titel geäußert.Seit Jahresbeginn habe die Uniper-Aktie rund 80 Prozent verloren, so Analyst Alberto Gandolfi. Nun könnte der Konzern aber zeitnah auf staatliche Hilfe und die Erlaubnis zur Weitergabe ...

