Wie bei so vielen Unternehmen: Auch Leifheit bekommt es zurzeit von allen Seiten. So berichtet der Hersteller von Haushaltswaren zum Halbjahr über eine Mixtur aus "stark steigenden Material-, Fracht- und Energiekosten sowie anhaltenden Engpässen in den Beschaffungsmärkten". Und als wenn das nicht genug wäre, kommt nun auch noch die Zurückhaltung der Kunden im Zuge der ... The post Leifheit: Historische Dimensionen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...