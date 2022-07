Es gibt durchaus wieder mehr Menschen in unserem Land, die sich wohl gerne mit dem Investieren und der Börse beschäftigen möchten. Aber wenn sie sich erst einmal mit der Materie auseinandergesetzt haben, dann stellen sie meistens etwas fest. Nämlich, dass die Investition in einzelne Aktien oder ETFs in der Regel erst ab einer bestimmten Summe Sinn macht. Denn man muss ja schließlich sowohl auf die Kaufnebenkosten und vor allem bei Einzelaktien auch auf eine gewisse Diversifizierung achten. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...