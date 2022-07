Die Aktie des bekannten Softdrink-Herstellers PepsiCo (WKN: 851995) sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten für gute Stimmung unter den Aktionären. Denn während Technologie-Aktien, Small-Caps und zuletzt auch Value-Aktien deutlich an Wert verloren haben, konnte PepsiCo in der Euro-Notierung jüngst ein neues Allzeithoch erreichen. So sorgten diese Woche die Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal für Euphorie. PepsiCo konnte einmal mehr die Erwartungshaltung der Analysten übertreffen. Dennoch würde ...

