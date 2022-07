W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist eine interessante Aktie, die eine solide Dividende zahlt. Zuletzt wies das Management eine Quartalsdividende in Höhe von 1,059 US-Dollar aus. Das ergibt bei den momentanen Aktienkursen eine Dividendenrendite von 5,15 %. Weiterhin gilt, dass der Wert interessant ist. Allerdings wollen wir heute einen Blick zurück riskieren, in eine Zeit von vor zehn Jahren, als der US-REIT ebenfalls börsennotiert war und Dividenden ausgeschüttet hat. Wie hoch sie damals waren und was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...