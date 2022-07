Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) besticht schon heute mit einer hohen Dividendenrendite. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 41,45 Euro liegt der Wert bei einer Ausschüttungssumme je Aktie von zuletzt 3,40 Euro bei starken 8,2 %. Wobei es die Frage ist, ob das nachhaltig ist. Bei einem solchen Wert kann man durchaus kritischer werden. Schließlich deutet eine Dividendenrendite im höheren einstelligen Prozentbereich auf so manches Risiko hin. In der Tat ist es jetzt die große Frage, wie es um die ...

