Köln (ots) -Nach dem riesigen Streaming-Erfolg von Rock am Ring mit über 4 Mio. Livestreamstarts steht das nächste Festival auf RTL+ schon in den Startlöchern: das weltweit größte elektronische Open-Air-Musikfestival Tomorrowland in Belgien. Die angesagtesten DJs der Elektro, EDM und House Szene legen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Juli (15.-17. / 22.-24. / 29.-31.) unter dem Motto "The Reflection of Love" auf. Ab dem 29. Juli beben die Klänge des Tomorrowlands dann auch auf RTL+. Die Fans erwarten drei Specials aller Wochenenden sowie eine Liveübertragung vom Abschlusswochenende. Mit dabei sind internationale Stars wie Afrojack, Paul Kalkbrenner und Tiësto.Mit den "Best of Tomorrowland Specials" von den drei Wochenenden des Festivals kommen die Streamer:innen in je zwei Stunden und mit fünf ausgewählten DJ Sets in Stimmung. Um das absolute Festival-Feeling abzurunden, überträgt RTL+ darüber hinaus auch live das Tomorrowland Abschlusswochenende vom 29. bis 31. Juli in zwei Streams von der legendären Mainstage und einem Mix der anderen Bühnen.Die Liveübertragungen sind kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL+ Premium User:innen verfügbar und werden über den Free-TV-Sender NOW! gezeigt.Das Tomorrowland ist ein seit 2005 jährlich stattfindendes Open-Air-Musik Festival in der belgischen Stadt Boom, im Nationalpark De Schorre. Mit elektronischen Klängen und einer märchenhaften Gestaltung der Bühnen und des Geländes begeistert das Festival tausende von Menschen. Nach zwei Jahren Pause kehrt das Tomorrowland im Juli 2022 in der 16. Edition mit dem Motto "The Reflection of Love" in verlängerter Form mit einem eindrucksvollen Line-up zurück, das von EDM, House, Techno und Hardstyle bis hin zu Drum 'n' Bass und Trance reicht.Über RTL+RTL+ ist mit aktuell rund 3 Millionen zahlenden Nutzer:innen und monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique User:innen das mit Abstand führende deutsche Entertainment-Angebot im Streaming-Markt. Mit über 55.000 Programmstunden verschiedener Genres bietet RTL+ das größte Entertainmentpaket. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Premium-Kund:innen von RTL+ können auf ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten zugreifen: von und für RTL+ produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und hochkarätige, preisgekrönte Fiction-Formate. Darüber hinaus umfasst RTL+ ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Lizenzserien, Livesport, einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich sowie zahlreiche TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios. Das Angebot von RTL+ besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium Duo-Bereich (7,99 EUR). Die RTL+ Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.Im zweiten Halbjahr 2022 wird RTL+ zum ersten allumfassenden Medien-Abo in Deutschland weiterentwickelt. Abonnenten erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts, eine gut gefüllte Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften. Das Motto: mehr sehen, mehr hören, mehr lesen.