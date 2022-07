Der europäische Automarkt stottert angesichts fehlender Lieferteile weiter. Im Juni knüpften die Neuzulassungen von Pkw in der Europäischen Union (EU) an ihre schwache Bilanz der Vormonate an, insgesamt wurden laut Angaben des Branchenverbands ACEA im Vormonat so wenige neue Autos angemeldet wie seit 26 Jahren nicht mehr. Deutlich gegen den Trend stemmt sich dabei der Autobauer Mercedes-Benz.Konkret ...

