Während die Nachfrage für Solarstromanlagen in der Schweiz ungebrochen ist, schrumpft die Solarthermie weiter. Für 2022 rechnet Swissolar mit einem PV-Wachstum von mehr als 25 Prozent. Die Solarthermie ist dagegen 2021 um 25 Prozent eingebrochen. Die starke Nachfrage für Photovoltaik in der Schweiz hält an. Für das laufende Jahr rechnet der Verband Swissolar mit einem Photovoltaik-Zubau von 850-900 MW (+25-30%). Es könnte noch mehr sein, wenn nicht Engpässe bei Personal und Materialien zu Projektverzögerungen ...

