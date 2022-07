Fabian Klingler wird zum 01.09.2022 zum Vorstandsvorsitzenden der abrdn Investments Deutschland AG berufen und tritt damit die Nachfolge von Prof. Hartmut Leser an, der abrdn nach 15 Jahren verlässt. Er führte abrdn aus bescheidenen Anfängen in die Spitzengruppe der Asset-Manager in Deutschland. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...