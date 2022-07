BMW plant größten Umbruch der Produktpalette seit 60 Jahren

Werbung



Der bayerische Automobilkonzern BMW hat angekündigt, seine Modellpalette komplett umzugestalten. Die Elektroautos der "neuen Klasse" sollen gegen Ende des Jahrzehnts bereits mehr als 50% des Absatzes ausmachen. Neben der Elektro Mobilität will BMW zusätzlich auch auf die Brennstoffzelle als Alternative zur Batterie setzen. Nachdem momentan kein Elektroauto von BMW in den 10 meistverkauften Modellen in Deutschland vertreten ist, versucht BMW mit der "neuen Klasse"- Strategie einen großen Sprung nach vorne zu machen. Durch diese Strategie will der bayerische Automobilkonzern den Anfang vom Ende des Verbrennungsmotors einleiten, der über Jahrzehnte das Aushängeschild des Konzerns war. Da jedoch ab 2035 in der EU praktisch keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden dürfen, erhofft sich BMW durch die neue Produktpalette einen sanften aber schellen Übergang in die Zukunft.





