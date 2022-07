Mainz (ots) -Zur Hälfte der XVI. Amtsperiode hat der Fernsehrat seiner Geschäftsordnung gemäß die Ämter der Vorsitzenden und der Stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt. Dabei wurde Marlehn Thieme als Vorsitzende des Fernsehrates bestätigt. Von 45 abgegebenen Stimmen erhielt sie 37 Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen.Neue Erste Stellvertretende Vorsitzende ist Katrin Kroemer, die bereits seit Beginn der XVI. Amtsperiode zum Präsidium des Fernsehrats gehört. Sie folgt auf Wilhelm Schmidt, der zum 31. März 2022 aus dem Gremium ausgeschieden ist. Zu den weiteren Stellvertretern bestimmte der Fernsehrat Gerda Hasselfeldt sowie Christoph Becker. Sie bilden zusammen mit der Vorsitzenden und der Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden das Präsidium.Die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats sagte nach ihrer Wiederwahl in Mainz: "Die Novellierung des Medienstaatsvertrags wird uns ehrenamtliche Medienaufseher vor neue Aufgaben stellen. Mit regelmäßiger Einbindung externer Expertise in unsere Beratungsarbeit bereiten wir uns schon jetzt auf die neuen Anforderungen vor."Der Fernsehrat hat 60 Mitglieder aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Er überwacht das Programm, genehmigt den vom Verwaltungsrat beschlossenen Haushalt und wählt den Intendanten/die Intendantin. Die Amtszeit des Fernsehrats beträgt vier Jahre, die seines Präsidiums zwei Jahre.Ansprechpartner: Presse-Desk: Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 15. Juli 2022, ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrathttp://fernsehrat.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFfernsehratPressekontakt:ZDF - Sekretariate Fernsehrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75548/5273724