Nachdem Novavax schon vor einer ganzen Weile eine Zulassung für den eigenen Corona-Impfstoff in der EU erhalten hatte, folgte nun auch in den USA eine Notfallzulassung. Was zunächst nach einer guten Nachricht klingt, sorgte an den Börsen für einen regelrechten Ausverkauf.Um satte 28 Prozent ging es mit der Aktie von Novavax (US6700024010) am Donnerstag in die Tiefe, was rein rational kaum zu erklären ist. Das Papier gibt damit sämtliche Zugewinne der letzten zwei Wochen wieder aus der Hand, begibt sich auf altbekanntes Niveau zurück und stellt eine ...

