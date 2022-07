HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42,50 auf 47,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Essener Versorger sei trotz Unsicherheiten auf dem Energiemarkt gut aufgestellt, um nachhaltig zu wachsen, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dafür vor allem auf das diversifizierte Portfolio an erneuerbaren Energien, eine umfangreiche Pipeline von Projektmöglichkeiten und eine starke Bilanz./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

