Die Energiekrise in Europa hat zuletzt auch die RWE-Aktie belastet. Am Freitag profitiert der Versorger aber von einer guten Marktstimmung in der Branche und zählt zu den stärksten Werten im DAX. Rückenwind verleiht dabei auch eine neue Studie von Berenberg, in der sehr optimistische Töne angeschlagen werden.Analyst Andrew Fisher schraubte seinen fairen Wert von 42,50 auf 47,50 Euro nach oben und bestätigte die Kaufempfehlung. Mehrere Gründe sprechen seiner Meinung nach derzeit für den Kauf der ...

