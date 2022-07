Wien (www.fondscheck.de) - Han-ETF setzt seinen Wachstumskurs mit zwei Neuzugängen fort, so die Experten von "FONDS professionell".Shane Hickey verstärke als erfahrener Anwalt das Team. Hickey habe mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Er habe sich als Anwalt in Irland bei der Maples Group qualifiziert. Seitdem habe er sowohl bei führenden Anwaltskanzleien wie A&L Goodbody in Dublin und King & Wood Mallesons in London als auch bei institutionellen Vermögensverwaltern wie M&G sowie der DWS in der britischen Hauptstadt gearbeitet. ...

