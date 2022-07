Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ist gut in das neue Geschäftsjahr 2022/2023 gestartet und im ersten Quartal nochmals ordentlich gewachsen. Hauptwachstumstreiber war vor allem das Schmuck-Geschäft. Dennoch steht die im SMI gelistete Aktie am Freitag unter Druck, was auch auf Marktführer LVMH abstrahlt.Richemont hat im Berichtszeitraum seine Umsätze um 20 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro gesteigert. Damit übertraf der Hersteller von Luxusuhren von Marken wie Piaget oder IWC sowie teurem Schmuck ...

