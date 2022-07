An den Rohstoffmärkten hat sich die Talfahrt der Preise für Industriemetalle nach schwachen Konjunkturdaten aus China am Freitag fortgesetzt. Am Morgen fiel die Notierung für eine Tonne Kupfer an der Börse in London erstmals seit November 2020 unter die Marke von 7.000 US-Dollar. Auch der Goldpreis verliert weiter an Boden.Am Donnerstag wurde Kupfer noch zu einem Preis von über 7.300 Dollar gehandelt. Der Preis für Kupfer gilt gemeinhin auch als Indikator für die allgemeine konjunkturelle Entwicklung.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...