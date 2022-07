Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem relativ dynamischen ersten Halbjahr geht der Schwung auf dem Primärmarkt derzeit spürbar verloren, so die Analysten der Helaba.Dies sollte nicht allein auf die Sommerpause zurückzuführen sein. Im Vorfeld der am 8. Juli in Kraft getretenen Harmonisierung der EU-Regelung bei Covered Bonds sei es zu Vorzieheffekten gekommen. Gerade noch rechtzeitig vor dem Stichtag sei Spanien, dort habe es einen sehr großen Anpassungsbedarf gegeben, die Umsetzung der Direktive gelungen. Erste Bewertungen der Rating-Agenturen des neuen Gesetzesrahmens des Landes würden tendenziell positiv ausfallen, sodass in Zukunft Raum für eine Ratingverbesserung vorhanden sein dürfte. Neben der Harmonisierung hätten auch zuletzt steigenden Refinanzierungskosten für Vorzieheffekte gesorgt. Ein geringeres Neuemissionsvolumen müsse aber nicht zwangsläufig von Nachteil sein. Die Märkte würden derzeit davon profitieren, die Spreads seien etwas rückläufig. ...

