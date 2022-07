München (www.anleihencheck.de) - Eine historische Woche steht bevor: Endlich dürfte die EZB am Donnerstag ihren Leitzins nach Jahren anheben, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank."Damit bekommt der Euroraum zwar seinen offiziellen Zinswenden-Stempel. Das ist aber nicht nur angesichts der sich immer mehr abzeichnenden Rezessionsgefahr viel zu spät", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck weiter: "Die Inflation war schon vor der Gas-Krise aus dem Ruder gelaufen. Wahrscheinlich wären bald Leitzinssenkungen der EZB angebracht, aber anders als die FED hat sie sich bis jetzt dafür keinen Spielraum geschaffen." Greil rechne mit einer nervösen nächsten Handelswoche: "Anleger sollten sich angesichts der EZB-Sitzung, der Regierungskrise in Italien und dem geplanten Ende der Nordstream 1-Wartung gut festschnallen - egal, ob ab Freitag wieder Gas durch Europas wichtigste Pipeline fließt oder nicht." ...

