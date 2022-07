NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 20,50 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers erwartet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Fluggesellschaften Turbulenzen bei der Nachfrageerholung von den Folgen der Corona-Pandemie. Er verwies unter anderem auf die Personalknappheit bei den Airlines, Zulieferern und Flughäfen. Nach der Urlaubssaison im Sommer drohten weitere Probleme, falls der Inflations- und Kostendruck die Nachfrage wieder hemme. Ryanair ist unter diesen Umständen sein "Top Pick" - die Iren seien am besten gegen operative Probleme und schwankende Kerosinpreise sowie Bilanzsorgen abgesichert./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 20:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 00:15 / BST



ISIN: IE00BYTBXV33

