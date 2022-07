NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Trotz der starken Kursperformance im laufenden Jahr bleibe er für den europäischen Rüstungssektor positiv gestimmt, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit eindeutigen Anzeichen für einen weltweiten, mehrjährigen Aufschwung bei den Verteidigungsausgaben, einem überdurchschnittlichen Inflationsschutz der Branche und positiven Wechselkurseffekten bei vielen Sektorunternehmen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 20:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HAG0005

HENSOLDT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de