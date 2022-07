Neckarsulm (ots) -Die Unterstützung der deutschen Landwirte ist Kaufland ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen seines Wertschätze-Qualitätsfleischprogramms Schwein unterstützt das Unternehmen seine Vertragslandwirte daher ab sofort mit einem Sonderbonus in Höhe von zusätzlich drei Euro pro Schwein."Wir stehen für eine faire und verlässliche Partnerschaft mit unseren Vertragslandwirten. Als Unternehmen haben wir Verständnis für deren aktuelle Situation, bedingt durch steigende Energie-, Betriebs- und Futtermittelkosten. Mit unserem Soderbonus wollen wir unsere Vertragslandwirte entlasten und ihnen unsere Unterstützung in dem aktuell schwierigen Marktumfeld signalisieren", sagt Stefan Gallmeier, Geschäftsführer Einkauf bei Kaufland Fleischwaren.Bereits im letzten Jahr hat Kaufland aufgrund der allgemeinen Marksituation eine Mindestnotierung ausbezahlt und den Bonus für Futtermittel ohne Gentechnik erhöht. Durch die Teilnahme am Wertschätze-Qualitätsfleischprogramm ermöglicht Kaufland den Landwirten sichere Absatzmärkte und ein qualitatives Wachstum über einen langen Zeitraum. Im Rahmen von Wertschätze wird Tierwohl großgeschrieben. Das Fleisch entstammt der Haltungsform Stufe 3. Die Schweine haben 40 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben und werden in Ställen mit uneingeschränktem Zugang zu Außenklima gehalten. Ihnen steht Stroh als organisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung und sie werden gentechnikfrei gefüttert. Die Landwirte, die Kaufland im Rahmen des Qualitätsfleischprogramms mit Fleisch beliefern, erhalten grundsätzlich neben dem Bonus für gentechnikfreie Fütterung auch einen Tierwohlbonus. Mit den Boni honoriert Kaufland den Mehraufwand, den die Landwirte durch die Umstellung in der Tierhaltung haben.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5274015