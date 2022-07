Der Spezialist für "Buy Now Pay Later" wurde seit November entzaubert. Gestern erholte sich die Aktie des Fintechs (Nasdaq-Kürzel: AFRM) offiziell um 5 %, legte außerbörslich + 0,7 % nach und ließ in der Tageswertung die Konkurrenz hinter sich. Gefeiert wurde diese Meldung:



AFFIRM HOLDINGS kooperiert mit SeatGeek. Dies ist eine Plattform, auf der Konzerttickets und ähnliche Dinge gehandelt werden. Mit Hilfe von AFFIRM können die Fans ihre Käufe dort künftig "flexibler" bezahlen. Ob sich das neue, kleinteilige Geschäft für AFFIRM auf Anhieb lohnt, steht auf einem anderen Blatt. Sicherlich entsteht ein positiver Werbeeffekt.



Die AFFIRM-Aktie stand beim Allzeithoch im November auf 176,65 $. Dann wurde sie regelrecht heruntergeprügelt bis 13,64 $ am 11. Mai. Der Haupt-Boden bildete sich danach bei 16,50 $, mehr als 90 % unter Höchstkurs.



Aktuell wieder rund 22 $, der Börsenwert steht bei 6,3 Mrd. $. Die Erlöse sollen bei AFFIRM in diesem Jahr um enorme 42 % auf 1,9 Mrd. $ zulegen. Allerdings wird auch erwartet, dass es zu einem Verlust von 2,60 $ je Aktie kommen wird. Dies deutet auf eine etwas bessere Negativ-Performance hin, relativ gesehen.



Man darf dem Fintech wegen des stürmischen Wachstums noch Verluste zugestehen, dennoch: Die Aktie drängt sich momentan nur als heiße Spekulation auf, als Investitionsobjekt eher nicht.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.





AFFIRM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de