Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) konnte gestern im verlängerten US-Handel noch ein dickes Kursplus vorweisen. In einer schnellen Reaktion kletterten die Anteilsscheine in der Spitze bis auf 24 %. Wobei wir abwarten müssen, wie sich die Performance im Handel am Freitag fortsetzt. Aber es gibt Gerüchte und neue Tatsachen, die die Pinterest-Aktie bewegt haben. Ob sie gut oder schlecht sind? Bleibt abzuwarten. Es könnte jedenfalls einen raschen Turnaround vom tiefen Niveau geben. Oder auch nicht. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...