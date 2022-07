Nach dem verpatzten Bilanzstart in den USA haben sich Europas Anleger am Freitag vorsichtig wieder an die Aktienmärkte zurückgewagt. Nachlassende Zinssorgen stützten die Kurse, die Stimmung blieb angesichts schwacher Wirtschaftsdaten aus China, der Regierungskrise in Italien und anhaltenden Zinssorgen aber angeschlagen. Der Dax legte am Vormittag 1,7 Prozent auf 12.727 Punkte zu, der EuroStoxx50 stand 1,1 Prozent höher bei 3433 Zählern.

Den vollständigen Artikel lesen ...