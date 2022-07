Die Aktie der Deutschen Post arbeitet nach dem kräftigen Kursrutsch der vergangenen Monate an einer Bodenbildung. So wurden in einem anhaltend schiwerigen Marktumfled keine neuen Tiefs mehr markiert. Nach Ansicht der Experten der US-Investmentbank Morgan Stanley wäre dies eine gute Möglichkeit, sich beim Bonner Logistikriesen zu positionieren. Analystin Carolina Dores hat das Kursziel für Deutsche Post von 71 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Logistik-Aktien seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...