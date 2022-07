Deutschland und andere EU-Staaten dürfen den Auf- und Ausbau einer europäischen Wasserstoffindustrie mit bis zu 5,4 Milliarden Euro unterstützen. Die politische Unterstützung ist für Pure-Player und Start-ups in dem aufstrebenden Markt von entscheidender Bedeutung, um den nachhaltigen sektorübergreifenden Durchbruch zu schaffen - ganz zur Freude von Nel, ITM Power und Co.Die EU-Wettbewerbshüter haben grünes Licht für die milliardenschwere Förderung gegeben, teilte die EU-Kommission am Freitag in ...

