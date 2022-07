Der US-Hersteller von Leistungsoptimierern sieht sein geistiges Eigentum für seine Schnellabschalttechnologie verletzt. SMA will den laufenden Rechtsstreit nicht kommentiert, verweist aber auf ein eingeleitetes Verfahren beim US-Patentamt, in dem die Patentierbarkeit der Technologie aktuell geprüft wird.Tigo Energy hat beim United States District Court for the District of Delaware eine Patentklage gegen SMA Solar Technology America LLC eingereicht. Die Klage umfasse sechs Patentverletzungsansprüche, von denen vier dazu geführt haben, dass mehrere Lieferanten Lizenzverträge mit Tigo Energy unterzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...