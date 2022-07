NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG nach Eckdaten und einem gesenkten Auftragsziel für die Digitalisierungssparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die neue Zielsetzung in diesem Geschäftsbereich sei besonders wichtig, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der enttäuschenden Entwicklung der Sparte habe der Konzernumsatz im zweiten Quartal seine Erwartung um 3 Prozent verfehlt. Die operative Marge (EBitda) sei aber eine klar positive Überraschung./tih/ag



ISIN: DE000A2GS401

