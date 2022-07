Die Anteilseigner von Mercans haben Andre Voolaid, den langjährigen Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens, in den Vorstand berufen.

Andre Voolaid CTO Mercans (Photo: AETOSWire)

Dazu erklärte der Mercan-Vorstand: "Andres Berufung in den Vorstand stärkt Mercans Vorhaben, weltweit führender Technologieanbieter für Lohn- und Gehaltsabrechnung zu werden. Auf der Basis unserer bestehenden erstklassigen Technologieprodukte für Lohn- und Gehaltsabrechnung und Andres überragendem technischen Know-how werden wir bahnbrechende Lösungen entwickeln, die völlig neue Möglichkeiten für die globale Lohn- und Gehaltsabrechnungsbranche und Arbeitgeber bereitstellen."

Diese Ernennung erfolgt im Kontext mehrerer weiterer Neubesetzungen in den oberen Managementrängen von Mercans und ist ein Beleg für die groß angelegten Wachstumspläne von Mercans. Mit seiner bahnbrechenden Technologie für globale Lohn- und Gehaltsabrechnung hat das Unternehmen bereits jetzt die Branche revolutioniert, da sich Kunden und Anbieter von HCM und Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit dieser Technologie vom traditionellen Arbeitsmodell lösen können, das auf lokale Dienstleister vor Ort und veraltete Softwarelösungen angewiesen war. Die globale, proprietäre Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans, HR Blizz, bietet Funktionen zur Gehaltsabrechnung und Integration mit lokalen Steuerbehörden in 160 Ländern und ermöglicht es Kunden, ihre internationale Gehaltsabrechnung vollständig zu integrieren und zu digitalisieren.

"Wir heißen Andre im Vorstand willkommen und sind davon überzeugt, dass er mit seinem fundierten Wissen zur globalen Gehaltsabrechnung und seiner umfassenden Erfahrung bei der Entwicklung der revolutionären Mercans-Technologie die unangefochtene Führungsposition von Mercans im Bereich der Gehaltsabrechnung entscheidend voranbringen wird", erklärte Tatjana Domovits, CEO der Mercans-Gruppe.

Zusätzlich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner eigenen globalen Lohnbuchhaltungstechnologien pflegt Mercans Technologiepartnerschaften mit führenden HCM-Anbietern und baut die bestehenden Vor-Ort-Dienstleistungen für Kunden weltweit weiter aus. Mercans ist das branchenweit einzige Unternehmen, das integrierte SaaS-, globale Lohn- und Gehaltsabrechnungs-, EOR-, Compliance-, Talentmanagement- und HR-Beratungsdienste weltweit über seine lokalen Niederlassungen anbietet.

Mercans ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung und der "Employer of Record"-Dienste. Die revolutionäre globale Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans, HR Blizz, versetzt KMUs und Großunternehmen in die Lage, Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern zu verwalten. Mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung bietet Mercans das gesamte Spektrum an HR-Dienstleistungen über eine einzige, sichere globale Plattform.

