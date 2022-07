DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 16. Juli, bis Montag, 18. Juli

=== S A M S T A G, 16. Juli 2022 *** - ID/G20, Abschluss Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (seit 15.7.), Bali S O N N T A G, 17. Juli 2022 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit der SPD-Co-Vorsitzenden Esken, Berlin M O N T A G, 18. Juli 2022 08:00 DE/Baugenehmigungen Mai 09:30 EU/Treffen Rat der Außenminister, Brüssel 11:00 DE/Porsche AG, PG (virtuell) im Rahmen des Capital Markets Day 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Petersberger Klimadialog, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz und Ägyptens Staatspräsident as-Sisi, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q, Armonk - Börsenfeiertag Japan ===

