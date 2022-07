Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Zenfolio, marktführender Website-Baukasten und Geschäftsressource für Fotografen, gab heute bekannt, dass seine revolutionäre neue Plattform jetzt in Deutschland verfügbar ist."Wir unterstützen seit über einem Jahrzehnt erfolgreich Fotografen in ganz Europa. Es wird erwartet, dass die europäische Fotodienstleistungsbranche in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird, und unsere neueste Plattform wird Fotografen mit den neuesten technologischen Werkzeugen ausstatten, um ein florierendes Fotogeschäft zu verwalten und auszubauen. Vor allem aber wird die neue, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Plattform die Endkunden der Fotografen begeistern", so John Loughlin, CEO von Zenfolio.Nach der erfolgreichen Einführung in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada ist die neue All-in-One-Plattform Zenfolio ein echter Wendepunkt. Sie basiert auf einer fortschrittlichen Infrastruktur für maschinelles Lernen und kombiniert einen umfassenden Website-Builder, eine Foto- und Videogalerie sowie eine E-Commerce-Lösung in Euro mit ausgefeilten Workflow-Management-Tools. Die integrierten Funktionen für Buchung, Echtzeit-Planung, Rechnungsstellung, Bezahlung und automatische Abwicklung ermöglichen es Fotografen, mehr Zeit hinter der Linse zu verbringen, während die Zenfolio-Plattform die Geschäftsprozesse im Hintergrund abwickelt.Die Plattform bietet wertvolle analytische Einblicke und Empfehlungen sowie erweiterte Suchoptionen für Fotos. Es ermöglicht intuitives Verkaufen, die flexible Erstellung von Werbecoupons, Kundenmanagement und automatisierte E-Mail-Marketingkampagnen. Neben einem E-Commerce-System für digitale Downloads können Fotoprodukte unseres Laborpartners Fujifilm automatisch abgewickelt und versandt werden, und das System ermöglicht es Fotografen, ihre Kundenbestellungen selbst abzuwickeln.Die neue Zenfolio-Plattform wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert auf 15 Jahren Erfahrung, umfangreicher Kundenforschung und einer millionenschweren Technologie-Investition. Ihr Kernstück ist die intelligente Workflow-Automatisierung, und sie bietet derzeit drei funktionsreiche Tarife, die alle Arten von Fotografen in jeder Phase ihres fotografischen Schaffens unterstützen. ProSuite, der fortschrittlichste Plan auf dem Markt, ist speziell auf die Bedürfnisse professioneller Fotografen ausgerichtet, während Portfolio und PortfolioPlus für die Bedürfnisse aufstrebender und nebenberuflicher Berufsfotografen entwickelt wurden.Über ZenfolioZenfolio Inc. bietet fortschrittliche Business-Lösungen, mit denen Fotografen ihre Bilder und Videos einfach zeigen, teilen und verkaufen können. In den letzten 15 Jahren hat Zenfolio Fotografen auf der ganzen Welt mit Stolz bedient.Für weitere Informationen besuchen Sie zenfolio.com/euFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1859339/Zenfolio_platform.jpgPressekontakt:Amy Wentzel; Cutting Edge Marketing Communications; E-Mail: amy@thecuttingedgegroup.com; Kontakt-Tel: +27 63 333 1989Original-Content von: Zenfolio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164322/5274231