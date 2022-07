Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusFord hat mit dem koreanischen Unternehmen SK Innovation einen Deal zur Gründung eines Joint Ventures geschlossen. Es soll die Produktionskapazitäten für Batterien in den USA erhöhen und den Autokonzern aus Detroit bei der Herstellung von Elektroautos unterstützen. Es sind Investitionen in Milliardenhöhe geplant.Ford und SK haben das Joint Venture namens Blue Oval bereits im September angekündigt und den Deal am Donnerstag endgültig abgeschlossen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...