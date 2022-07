Während Reisende an den Flughäfen mitten im Chaos stecken und die Lufthansa reihenweise Flüge streicht, vermeldet der Konzern vorläufige Quartalszahlen - und die sehen gut aus. Die Aktie steigt um mehr als 5 Prozent. Von Marian Kopocz. Zwar kommen die endgültigen Quartalszahlen der Lufthansa erst am 4. August, doch bereits heute gab die Airline einen Einblick in die Ergebnisse. Und laut vorläufigen Zahlen konnten diese sich sehen lassen. Denn der ...

