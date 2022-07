Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 15 juillet/July 2022) - The common shares of PanGenomic Health Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

PanGenomic Health Inc. is a precision health company that has developed a self-care digital platform to deliver personalized, evidence-based information about natural treatments. Our initial focus is on mental health. As a British Columbia benefit company, the Company's mission is to promote and improve the health and wellness of people and society by providing a technology platform that identifies plant-based solutions tailored to the health profile of each individual.

_________________________________

Les actions ordinaires de PanGenomic Health Inc. ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

PanGenomic Health Inc. est une entreprise de santé de précision qui a développé une plateforme numérique d'auto-soins pour fournir des informations personnalisées et fondées sur des preuves sur les traitements naturels. Notre objectif initial est la santé mentale. En tant qu'entreprise de bienfaisance de la Colombie-Britannique, la mission de l'entreprise est de promouvoir et d'améliorer la santé et le bien-être des personnes et de la société en fournissant une plateforme technologique qui identifie des solutions à base de plantes adaptées au profil de santé de chaque individu.

Issuer/Émetteur: PanGenomic Health Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): NARA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 46 615 972 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 60 645 910 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 69842E 20 5 ISIN: CA 69842E 20 5 0 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 18 juillet/July 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for NARA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com