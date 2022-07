Berlin - Die vom Auswärtigen Amt geplanten Haushaltskürzungen bedrohen Tausende Stipendien und Förderprogramme bei international tätigen Kultur- und Wissenschaftsorganisationen. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.



So muss sich das Goethe-Institut 2022 auf ein Minus von mindestens 17 Millionen Euro einstellen. Laut einer internen Analyse, auf die sich der "Spiegel" beruft, sind die Auswirkungen der Kürzungen, etwa auf das Programm zur Fachkräfteeinwanderung, "gravierend". Mehrere Angebote seien in diesem Jahr "nicht mehr oder nur in sehr geringem Umfang realisierbar". Auch die sprachliche und interkulturelle Qualifizierung von bis zu 45.000 Fachkräften in den kommenden drei Jahren stünde infrage.



Zudem würden Fortbildungsstipendien für bis zu 4.500 Lehrkräfte weltweit "umgehend gestoppt", ebenso wie 6.000 Veranstaltungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst warnt vor dem Wegfall von rund 6.000 Stipendien für Studierende und Nachwuchswissenschaftler. Und die Alexander von Humboldt-Stiftung, die den internationalen Austausch von Spitzenforschern fördert, müsste knapp ein Drittel ihrer Stipendien streichen sowie Forschungspreise und deutsch-afrikanische Kooperationsprojekte einstellen.

