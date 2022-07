Über den Sturm der Rezession, der die US-Wirtschaft bedroht, berichtet Sandra Navidi, 1a-Expertin des US-Kapitalmarktes. Über das, was jetzt auf die stärkste Wirtschaft und den wichtigsten Aktienmarkt der Welt zukommt.

Es sieht schwer danach aus, das sich Amerika auf einen wirtschaftlichen Abschwung vorbereiten muss. Sandra Navidi spricht im Interview mit wallstreet:online TV-Anchorman Martin Kerscher die verschiedenen Rezessionsszenarien an, mit denen alle, die auf dem US-Kapitalmarkt engagiert sind, jetzt rechnen müssen.

Unsere "America's Most Wanted"-Experten, Martin Goersch und Mike Seidl, unterstützen Sie dabei, jetzt - während der Rezessionswirren in den USA - nicht auf Underperformer hereinzufallen: Vermeiden Sie Rohrkrepierer in Ihrem Depot! Mit sieben einfachen Regeln identifizieren Sie die Charts, von denen Sie unbedingt die Finger lassen müssen! Laden Sie sich hier den neuen kostenlosen "America's Most Wanted"-Report "FINGER WEG! Von diesen Charts!" gratis herunter!

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion





