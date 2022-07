DJ Linde plant Abbau von bis zu 500 Stellen im Anlagenbau - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Linde steht nach dem Rückzug aus Russland offenbar ein Stellenabbau an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, plant der DAX-Konzern den Abbau von 400 bis 500 Arbeitsplätzen im Anlagenbau.

Bei Linde war unmittelbar niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Gegenüber Reuters hatte ein Sprecher eine Stellungnahme abgelehnt.

Laut der Agentur sprach der für den Anlagenbau zuständige Vorstand Jürgen Nowicki in einer Betriebsversammlung von "notwendigen strukturellen Maßnahmen am Standort Pullach" und einem einschneidenden Personalabbau. Mit den Russland-Aufträgen wäre der Standort, an dem Linde im Anlagenbau gut 2.000 Menschen beschäftigt, auf Jahre ausgelastet gewesen.

