Zuletzt ist es um die Ausbreitung der Affenpocken etwas ruhiger geworden. Die Seite monkeypoxmeter.com zählt allerdings inzwischen über 12.000 Fälle. Die USA sorgt vor und bestellt beim AKTIONÄR-Depotwert Bavarian Nordic erneut den passenden Impfstoff - mit positiven Folgen für die Prognose der Dänen.Wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilt, bestellt die U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) weitere 2,5 Millionen Dosen Jynneos-Impfstoff. Das Vakzin ist in den USA ...

