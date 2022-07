Im Themenspecial "Krypto bis Metaverse" sind wir tief in die Web3-Welt eingetaucht. Wir stellen euch zehn unserer Artikel zur Fragestellung "Ist die Blockchain-Technologie die Zukunft oder ein Hype?" vor. Wie dezentral ist Defi wirklich? Wie will die deutsche Finanzaufsicht den Krypto-Markt regulieren? Welche Betrugsmaschen und Kriminalfälle gab es bereits? Und was sagen Kritiker zu der entstehenden neuen Welt des Internets? Diese Fragen haben wir in verschiedenen Artikeln des vielseitigen Themenspecials "Krypto bis Metaverse" geklärt. Von Ratgebern über Analysen bis hin zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...