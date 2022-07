The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2022



ISIN Name

CA37956B1013 GLOBAL CANNABIS APPL.

CA8136783070 SECOVA METALS CORP.

CA9640461062 WHITE METAL RES

SE0017937048 AXOLOT SOLUTIONS EM.05/22

US29405E1091 ENVERIC BIOSCI.INC.DL-,01

