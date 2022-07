Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Zymo Research Corp. hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg Daten vorgelegt, die zeigen, dass ihr DNA/RNA Shield Inactivating Transport Medium (ITM) die jüngsten Isolate des Affenpockenvirus vollständig inaktiviert.Diese Daten kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Zahl der Affenpockenfälle weltweit weiter ansteigt und Wissenschaftler nach Methoden suchen, um Proben sicher zu sammeln und zu transportieren, ohne die genetische Integrität zu gefährden. Affenpocken-Tests werden in erster Linie mittels PCR aus einer abgetupften Läsion durchgeführt.Die DNA/RNA Shield-Produktlinie umfasst Geräte zur Probenentnahme, -konservierung und -transport für Proben, die in der Forschung und bei Tests auf Infektionskrankheiten verwendet werden. DNA/RNA Shield hat es Forschern ermöglicht, in den letzten zehn Jahren Forschungen und Tests zu Infektionskrankheiten durchzuführen, auch während der Covid-19-Pandemie.Zymo Research bietet mehrere Geräte an, die mit DNA/RNA Shield befüllt werden können, darunter das beliebte SafeCollect Tupferentnahmekit. Die SafeCollect Tupferentnahmekits enthalten einen Entnahmetupfer und ein patentiertes Röhrchen mit einem Sicherheitsverschluss, der ein versehentliches Verschütten, Berühren und/oder Verschlucken des Probenstabilisierungsmediums verhindert und somit ideal für die Probenentnahme zu Hause ist.Erfahren Sie hier mehr über die DNA/RNA Shield SafeCollect-Probenentnahmekits von Zymo Research.Hier können Sie das Datenblatt einsehen._inactivation_with_zymo_buffers_r9.pdf%26a%3DView%2Bthe%2Bdata%2Bsheet.&a=Hier+k%C3%B6nnen+Sie+das+Datenblatt+einsehen.)Informationen zu Zymo Research Corp.Zymo Research ist ein Privatunternehmen, das die wissenschaftliche und diagnostische Gemeinschaft seit 1994 mit hochmodernen molekularbiologischen Werkzeugen beliefert. Die Vision des Unternehmens, "The Beauty of Science is to Make Things Simple", spiegelt sich in all seinen Produkten wider, von der Epigenetik bis hin zu den DNA/RNA-Reinigungstechnologien. Zymo Research ist seit jeher als führendes Unternehmen im Bereich Epigenetik anerkannt und überschreitet Grenzen mit neuartigen Lösungen für die Probenentnahme, mikrobiologische Messungen, Diagnosegeräte und NGS-Technologien, die qualitativ hochwertig und einfach zu bedienen sind. Folgen Sie Zymo Research auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859786/Zymo_Research_Corp_ITM.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1859787/Zymo_Research_Corp_Assay.jpgPressekontakt:Marketingabteilung,Zymo Research Corp.,949.679.1190,marketing@zymoresearch.comOriginal-Content von: Zymo Research Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147501/5274346